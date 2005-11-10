Premier League, pokerissimo Chelsea al Bournemouth. Continua la marcia del Brighton
Simone Lorini
Un altro gol concesso ma anche una vittoria super convincente per il Chelsea, che ne fa 5 al Bournemouth e sale a quota 10 punti in classifica, per la soddisfazione di Xabi Alonso. Continua a stupire il Brighton, che sale a quota 13 punti dopo 6 giornate grazie al successo di misura sul Sunderland, mentre fatica a sbloccarsi l'Aston Villa: la squadra di Emery non va oltre il 2-2 nella sfida contro il Brentford. Questi i risultati di Premier League del pomeriggio:
La 6ª giornata di Premier League
Sabato 10 ottobre
Arsenal – Leeds 2-1
Aston Villa - Brentford 2-2
Chelsea - Bournemouth 5-1
Ipswich - Fulham 2-1
Sunderland - Brighton 0-2
Manchester United - Tottenham ore 18:30
Domenica 11 ottobre
Crystal Palace - Nottingham Forest ore 15:00
Hull City - Everton ore 15:00
Liverpool - Manchester City ore 17:30
Lunedì 12 ottobre
Coventry - Newcastle United ore 21:00
La classifica di Premier League
Manchester City - 15 punti
Arsenal - 15 punti
Brighton - 13 punti
Brentford - 10 punti
Chelsea - 10 punti
Leeds - 9 punti*
Liverpool - 9 punti
Everton - 9 punti
Hull City - 8 punti
Newcastle - 8 punti
Ipswich - 9 punti
Manchester United - 5 punti
Nottingham - 5 punti
Aston Villa - 5 punti
Sunderland - 4 punti
Crystal Palace - 4 punti
Bournemouth - 3 punti
Coventry - 3 punti
Fulham - 2 punti
Tottenham - 2 punti