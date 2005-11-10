Il pres. del Getafe: "Ramos? Ci lavoriamo da 3 mesi ma non è priorità. Se si sarà occasione..."

Sergio Ramos è più di una suggestione per il Getafe. Il possibile ingaggio del difensore continua a essere un'idea per il club madrileno, anche se al momento non rappresenta una priorità assoluta. A confermarlo è stato il presidente Angel Torres, che ha spiegato come il dialogo vada avanti ormai da diversi mesi: "È un tema su cui lavoriamo da più di tre mesi", ha ammesso il numero uno del Getafe, precisando però: "Non è una questione prioritaria". Il motivo è legato soprattutto alla situazione della rosa: José Bordalas dispone infatti di ben sette centrali difensivi, un reparto già particolarmente completo.

Attualmente il Getafe può contare su Djené, Gudelj, Zaid Romero, Abqar, Boselli, Sazonov e Valou. L'idea della società sarebbe quella di liberare spazio durante il mercato invernale, con Abqar indicato come uno dei possibili partenti, per poi inserire un profilo di grande esperienza come quello di Ramos: "Se a gennaio prendiamo un centrale...", ha lasciato intendere Angel Torres, alimentando ulteriormente le voci sull'ex capitano del Real Madrid. Il mercato invernale aprirà il 2 gennaio 2027 e il Getafe avrà un mese di tempo per sistemare la rosa.

Alla domanda sulla possibilità di ingaggiare un giocatore del calibro di Sergio Ramos, il presidente ha risposto senza esitazioni: "Sì. Se si presenta l'occasione, lo ingaggio". A 40 anni, il campione del mondo resta dunque nel mirino del club azzurro.