PSG, è allarme Nuno Mendes: il club comunica che starà fuori per alcune settimane

Il Paris Saint-Germain perde un elemento fondamentale in vista della sfida contro il Barcellona. Nuno Mendes non sarà infatti a disposizione di Luis Enrique per il big match di Champions League in programma martedì sera al Parco dei Principi, valido per la terza giornata della competizione.

Il terzino portoghese si era fermato durante la vittoria del PSG sul campo dello Strasburgo in Ligue 1. Entrato al 53', Mendes ha poi dovuto abbandonare il terreno di gioco nel finale, lasciando i compagni in inferiorità numerica e dirigendosi direttamente negli spogliatoi. Gli esami hanno confermato la preoccupazione iniziale: il classe 2002 ha riportato una lesione alla coscia sinistra e il club ha comunicato che resterà indisponibile "nelle prossime settimane".

Una brutta notizia soprattutto in vista del duello con Lamine Yamal, uno dei giocatori più in forma del momento in casa Barcellona. Il talento spagnolo, autore di 9 gol e 10 assist nelle prime 11 presenze stagionali tra tutte le competizioni, non potrà quindi confrontarsi con uno dei migliori terzini al mondo. L'assenza di Mendes apre ora un problema sulla fascia sinistra per Luis Enrique e il tecnico spagnolo dovrà valutare diverse soluzioni: Lucas Hernandez e Lucas Beraldo sono le alternative più naturali, anche se entrambi non hanno convinto pienamente in questo avvio di stagione. Non è esclusa nemmeno una soluzione più sorprendente con lo spostamento di Warren Zaïre-Emery o João Neves, già impiegati sulla corsia destra in caso di assenza di Achraf Hakimi.