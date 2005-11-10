Nuno Mendes ha riconosciuto le difficoltà incontrate dal Paris Saint-Germain nella sfida contro la Roma terminata 2-2 al Parco dei Principi. Il terzino portoghese, intervenuto in zona mista, ha elogiato il lavoro tattico della squadra di Gian Piero Gasperini, capace di mettere in grande difficoltà i campioni di Francia e d'Europa con un pressing intenso e un’organizzazione precisa.

La pressione della Roma ha messo alla prova il PSG

"Ci sono squadre che in futuro proveranno a giocare in questo modo e noi saremo pronti. Sappiamo già cosa dobbiamo fare per tutti i 90 minuti. Loro hanno creato molti problemi alla nostra squadra, ma penso che in alcuni momenti siamo riusciti a superare la loro pressione", ha spiegato Mendes. Il laterale portoghese ha poi sottolineato la capacità dei giallorossi di recuperare palloni e creare difficoltà: "Ci sono stati anche momenti in cui loro sono riusciti a trovare spazi, a riconquistare il pallone e a metterci in difficoltà. È stata una delle squadre più complicate da affrontare".

La strada del PSG non cambia

Mendes ha ribadito la fiducia nell’identità della squadra parigina: "Abbiamo un nostro modo di giocare e non cambiamo mai. Loro lo hanno analizzato bene, così come noi avevamo studiato la Roma, ma sono riusciti comunque a crearci molti problemi". Infine, il difensore ha ammesso che non sempre il PSG può esprimersi al massimo livello: "Ci sono partite in cui non possiamo essere sempre al nostro meglio, ma continuiamo comunque a provarci".