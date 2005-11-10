PSG, Luis Enrique sull'infortunio di Kvaratskhelia: "È dura, penso a quello che dovrà affrontare"

L'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia rappresenta una brutta notizia per il Paris Saint-Germain, ma Luis Enrique non vuole perdere fiducia. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lione, l'allenatore spagnolo ha parlato delle condizioni dell'attaccante georgiano e delle possibili conseguenze della sua assenza sugli equilibri della squadra. "Purtroppo lo sapevamo già. È una lesione dura. Pensi al giocatore, a quello che dovrà affrontare. È difficile, ma bisogna restare positivi", ha dichiarato Luis Enrique, manifestando vicinanza al calciatore. Il tecnico ha poi allargato il discorso alle difficoltà che ogni professionista può incontrare durante la propria carriera. "Quando sei un giocatore professionista e vuoi avere una carriera di 10-15 anni, devi mettere in conto anche gli infortuni", ha spiegato, sottolineando come questi momenti facciano parte del percorso di un atleta.

Luis Enrique esclude acquisti obbligati: "Un infortunio non significa dover prendere giocatori"

L'assenza di Kvaratskhelia potrebbe spingere il PSG a intervenire durante il mercato di gennaio? Luis Enrique, almeno per il momento, non considera necessario un nuovo acquisto. "No, non particolarmente", ha risposto alla domanda sulla possibilità di cercare un sostituto del georgiano. L'allenatore ha poi chiarito la propria posizione: "Nessun infortunio significa che bisogna necessariamente acquistare nuovi giocatori. All'inizio della stagione ho detto che potevamo sopportare tutto, anche se ci sarebbero stati infortuni importanti". Una posizione che conferma la fiducia nella profondità della rosa parigina, pur senza escludere eventuali operazioni.

"Restiamo comunque attenti alle opportunità. È una possibilità che abbiamo", ha aggiunto.

Luis Enrique sulle rotazioni: "Non voglio cambiare nulla, ma voglio anche cambiare tutto"

Lo stop di Kvaratskhelia costringerà inevitabilmente il PSG a trovare nuove soluzioni offensive, ma Luis Enrique non intende modificare radicalmente i propri principi. "Sarà come al solito. Non voglio cambiare nulla di quello che ho fatto, ma voglio anche cambiare tutto. È ciò che devi fare per restare imprevedibile", ha spiegato il tecnico. Le scelte dipenderanno soprattutto dagli avversari e dal momento della stagione. "Dipende dalla squadra e dal periodo. È vero che perdere tre giocatori nella stessa partita è strano. Ma questa situazione rappresenta una motivazione per noi come gruppo. Pensiamo a migliorare".