Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate

Si è conclusa anche la terza giornata della League Phase di Champions League, una serata che non ha portato sorrisi alle squadre italiane. Giornata amara, dunque, per il calcio tricolore, ma spettacolare per gli appassionati: tra conferme, sorprese e tanti colpi di scena, il turno ha regalato ben 71 gol complessivi, un nuovo record nella storia della competizione. Scopri le Quote vincente Champions League 2024/25. Nella tabella trovi le migliori attualmente disponibili.

Quote vincente Champions League: le favorite

La Champions League 2025/26 continua con un gruppo di favorite ben definite secondo i bookmaker. Davanti a tutti c'è il, campione in carica a punteggio pieno. Subito dietro troviamo, entrambe reduci da prestazioni super convincenti. Seguono, a quota 6 punti dopo tre giornate, e, una presenza immancabile quando si parla di Champions. Più indietro ma mai da sottovalutare, ile il, due potenze che restano tra le contender nonostante una quota meno favorevole.

Inter vincente Champions quote

Per l'la nuova Champions League è iniziata nel segno della reazione. La squadra di Chivu sta portando avanti un percorso perfetto, fatto di sole vittorie, con 9 gol segnati e nessuno subito, un ruolino di marcia che colloca i nerazzurri al primo posto a pari merito con le altre big europee, confermandone la solidità e l'ambizione in questa nuova stagione. Il cammino è lungo, ma la risposta è stata da grande squadra. Di seguito la tabella con le migliori

Quote INTER vincente Champions 2025 26.00 info 20.00 info 20.00 info 23.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Juventus vincente Champions quote

Avvio decisamente complicato per la, che dopo tre giornate di League Phase ha raccolto appena 2 punti. Ai due pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal è seguita la sconfitta del Bernabeu contro il Real Madrid, un risultato che al momento lascerebbe la squadra di Tudor fuori dalla competizione. Il dato più preoccupante è però il rendimento complessivo: nelle ultime 7 partite tra coppa e campionato sono arrivati 5 pareggi e 2 sconfitte, segnale di una squadra in difficoltà nel trovare continuità e concretezza. Servirà una svolta immediata per invertire la rotta e rilanciare anche le ambizioni europee dei bianconeri. Di seguito leaggiornate.

Napoli vincente Champions quote

Pesantissima battuta d'arresto per ilin Olanda: nell'ultima gara giocata ad Eindhoven è infatti arrivata una sconfitta dal punteggio tennistico, 6-2 contro il PSV. Un risultato che pesa non solo sul morale, ma anche sulla classifica. Resta da capire se si sia trattato di una giornata storta o di un campanello d'allarme più serio: sarà il campo a dirlo nelle prossime settimane. Quel che è certo è che Conte dovrà ritrovare al più presto la solidità e l'equilibrio mostrati nelle prime uscite, per rimettere in carreggiata una squadra che ha dimostrato di avere qualità, ma che ora deve reagire con carattere. Di seguito trovi le migliori

Atalanta vincente Champions quote

Ennesimo pareggio stagionale per l'di Ivan Juric, che nell'ultima sfida contro lo Slavia Praga ha raccolto il terzo pareggio consecutivo - il sesto complessivo in stagione - chiudendo la gara sullo 0-0. Un risultato che lascia l'amaro in bocca, soprattutto considerando le numerose occasioni create ma non concretizzate. Un passo falso che pesa anche in prospettiva, dal momento che l'Atalanta dovrà affrontare nelle prossime giornate avversari ben più ostici, e servirà un deciso cambio di passo per restare in corsa e non complicare ulteriormente il cammino europeo. Di seguito leaggiornate.

Albo d'Oro Champions League

La Champions è la competizione per club più importante d'Europa e di fatto anche del mondo: il Real Madrid, rotta la maledizione della, inseguita 12 anni, non si è più fermato portando a casa 6 volte la coppa dalle grandi orecchie dal 2014. Sono 15 le vittorie complessive dei, un divario enorme dalla prima inseguitrice, il Milan, che è a quota 7 ed è fermo dal 2007. Seguono Bayern e Liverpool a 6, Barcellona a 5, Ajax a 4. Troviamo un'italiana a quota 3 ed è l'Inter, ferma dal 2010. Nerazzurri che vantano lo stesso numero di coppe del Manchester United. A quota 2 la Juventus, la terza e ultima italiana ad aver vinto il trofeo. Complessivamente sono 24 le squadre che si sono laureate almeno una volta campioni d'Europa e 10 i paesi rappresentati.

FAQ sulle quote vincente Champions League

1 - Dove si trovano le quote vincente Champions League sui bookmakers?

Le quote vincente Champions League si trovano all'interno della sezione "Antepost" dei principali siti di scommesse sportive. Questa sezione è dedicata alle scommesse a lungo termine, dove gli utenti possono vedere le quote aggiornate per le squadre favorite alla vittoria finale del torneo, insieme ad altre quote per i risultati stagionali. È possibile trovarle facilmente accedendo alla sezione “Calcio” o “Champions League” nel menu principale di ogni bookmaker, cercando poi l’opzione "Antepost".

2 - Qual è la squadra favorita per la vittoria della Champions League 2026?

La squadra favorita della Champions League varia in base alle prestazioni della squadra nel campionato in corso e alle analisi dei bookmaker, che aggiornano le quote in base ai risultati e alle prestazioni dei giocatori. In questo momento, i principali bookmaker offrono quote e analisi sulle squadre più forti della Champions League. Per le quote la squadra favorita attuale è il Barcellona, considerata dai bookmaker come la squadra più quotata per la vittoria finale.

3 - Quante sono le quote vincente Champions League presenti all'interno della sezione antepost dedicata?

Nella sezione antepost Champions League dei principali bookmaker, sono disponibili diverse tipologie di quote, oltre a quella per il vincitore della Coppa. Oltre alle "Quote vincente Champions League", troviamo:

Quote finalista: per le squadre che potrebbero raggiungere la finale della competizione;

Quote passaggio turno: che confrontano due squadre e scommettono su chi riuscirà ad andare avanti nella competizione;

Quote capocannoniere: per scommettere sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol nella stagione.

Ogni bookmaker offre una varietà di opzioni nella sezione antepost, che permette di scommettere su molteplici aspetti della Champions League.