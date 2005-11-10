PSG, Zabarnyi incorona Dembélé: "Merita lui il Pallone d'Oro"

Mancano nove giorni alla cerimonia del Pallone d'Oro e Ousmane Dembélé sogna di confermarsi sul tetto del calcio mondiale. L'attaccante del Paris Saint-Germain, vincitore dell'ultima edizione, figura tra i 30 candidati al prestigioso riconoscimento e potrebbe conquistare il premio per il secondo anno consecutivo. A sostenerlo apertamente è il compagno di squadra Ilya Zabarnyi, che dopo la vittoria per 3-1 contro lo Strasburgo in Ligue 1 ha espresso il proprio desiderio ai microfoni dei giornalisti in zona mista.

Nessun dubbio su chi dovrebbe vincere

"Chiaramente, sì. Ci sono tanti giocatori che meritano questo trofeo. Ousmane è uno di loro. Mi piacerebbe molto vedere uno dei nostri giocatori vincere il Pallone d'Oro, perché se lo meritano", ha dichiarato il difensore ucraino. La serata dello Strasburgo è stata positiva anche per Zabarnyi, autore di una rete su assist proprio di Dembélé. Un episodio che ha ulteriormente rafforzato le parole del centrale, convinto che il talento e il rendimento dei giocatori del PSG meritino un riconoscimento individuale di primo piano. Ora l'attenzione è rivolta alla cerimonia, con Dembélé che punta a entrare ancora una volta nella storia del premio.