Quattro giorni da sogno per Foden: tre gol in due gare e Guardiola si coccola il suo baby talento

Vent’anni compiuti da poco più di un mese. E’ uno dei profili del calcio inglese più interessanti. Phil Foden si sta integrando giorno dopo giorno negli schemi di Pep Guardiola. La classe certamente non gli manca, il carattere nemmeno. Unico errore quando lo scorso 2 giugno ha violato le regole del distanziamento giocando in spiaggia. Peccati di gioventù.

La prima doppietta in Premier - Il processo di crescita sta continuando con Pep Guardiola, mister che di giovani se ne intende eccome, lo ha prima centellinato e poi lanciato in Premier League e lui ha ripagato la fiducia. Venerdì scorso il primo gol in Premier nel match contro l’Arsenal e questa sera la prima doppietta nel 5-0 contro il Burnley. Per quattro giorni da sogno.