Real Betis, trattativa con il Brighton per l'ex Inter Montoya

Il Betis ci riprova per Martin Montoya. Dopo il prestito nel 2016, il club di Siviglia questa volta punta all'acquisto a titolo definitivo. Come riporta Sky Sports il Betis sta trattando con il Brighton per l'acquisto del laterale, che in carriera ha vestito anche la maglia dell'Inter, a titolo definitivo. Montoya ha ancora un anno di contratto con il Birghton.