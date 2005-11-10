Real Madrid, Huijsen: "Siamo a quota 4 vittorie di fila, ora il Clasico. Dobbiamo vincere"

Il difensore del Real Madrid Dean Huijsen ha dichiarato che la squadra darà il massimo per aggiudicarsi il Clásico di questa domenica contro il Barcellona, sottolineando l'impressionante striscia di vittorie inanellata dalle merengues. Il centrale spagnolo ha rilasciato queste dichiarazioni ai media al termine del successo per 4-1 ottenuto ieri sera contro l'RB Lipsia in Champions League.

"Dobbiamo vincere, è un appuntamento fondamentale per noi"

"Nel primo tempo siamo partiti con il freno di mano tirato e siamo stati anche un po' fortunati ad andare in vantaggio per 1-0. Nella ripresa abbiamo corretto i nostri errori, cambiato atteggiamento e alzato il livello del gioco. A volte la partita si allarga e dobbiamo lavorare meglio su questo aspetto", ha spiegato. "Siamo reduci da quattro vittorie consecutive e penso che stiamo facendo davvero bene. Anche nello scorso fine settimana abbiamo fatto un'ottima impressione e ora vogliamo giocarcela a viso aperto: dobbiamo vincere il Clásico. È un appuntamento fondamentale per noi, proprio come lo è per loro, e sarà sicuramente una bellissima partita".

Infine, Huijsen ha ribadito il grande entusiasmo che si respira all'interno dello spogliatoio madrileno in vista del big match: "Stiamo attraversando un momento eccellente dal punto di vista della fiducia. In rosa abbiamo giocatori in uno stato di forma straordinario e andiamo in campo con un solo obiettivo: prenderci i tre punti".