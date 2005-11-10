Real Madrid, Mourinho: "Se avessimo quattro Valverde giocherebbero in quattro ruoli diversi"

L'allenatore del Real Madrid José Mourinho, dopo il netto successo per 4-1 sul Siviglia in La Liga, ha speso parole al miele per la prestazione di Federico Valverde da terzino destro: "L'altro giorno, tra il serio e il faceto, ho detto che se avessimo quattro Valverde giocherebbero tutti in quattro ruoli diversi. Oggi è uno dei calciatori più eclettici del panorama mondiale: può ricoprire qualsiasi posizione garantendo sempre un rendimento altissimo".

"Oggi ha disputato una gara brillante», ha proseguito il tecnico lusitano. «Per un allenatore non è facile lasciare in panchina due terzini destri di ruolo e di assoluta qualità, ma ero convinto che un giocatore con quel livello di atletismo e tecnica potesse darci una grande mano in quella posizione, agendo alle spalle di Endrick".

In chiusura, lo Special One ha celebrato lo spirito di sacrificio del suo calciatore: "Non ho bisogno di convincerlo a fare nulla. Fede è il capitano del Real Madrid: se un giorno dovessi chiedergli di andare in porta, si infilerebbe i guanti e si metterebbe tra i pali senza esitare".