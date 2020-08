Rio Ferdinand: "Mbappe è il giocatore più simile a Ronaldo che abbia mai visto"

Continua l'onda lunga degli elogi verso il PSG dopo l'approdo in finale di Champions League degli uomini di Thomas Tuchel grazie al 3-0 sul Lipsia. Attraverso i microfoni di BT Sport anche Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha voluto complimentarsi con i parigini ed in particolare con Kylian Mbappe: "E' il giocatore più vicino a Ronaldo che abbia mai visto - ha spiegato il commentatore inglese -. Guardarlo giocare ti fa sentire come un bambino che assiste alla sua prima partita. Ti fa venire la pelle d'oca prima ancora di colpire il pallone".