Ufficiale Real Saragozza, acquistato Keidi Bare per la mediana: ex Atletico, era svincolato

vedi letture

Non solo adii in casa Real Saragozza, che ha appena salutato Alejandro Frances andato al Girona. Per la mediana è stato effettuato un colpo a parametro zero, ingaggiando lo svincolato Keidi Bare. Ecco il comunicato "Il Real Saragozza ingaggia il centrocampista della nazionale albanese Keidi Bare per tre stagioni .

Il 26enne centrocampista, originario della città di Fier, è entrato nelle giovanili dell'Atlético de Madrid nel 2015, da dove è progredito fino a raggiungere la prima squadra con il suo debutto in Copa del Rey nel gennaio 2017 contro il Las Palmas in partenza per sostituire Ángel Correa. Da lì passa alla squadra riserve del Málaga, dove entra regolarmente in prima squadra per due stagioni, partecipando anche ai playoff per la promozione in Prima Divisione.

Nella stagione 2020/21, Keidi Bare ha firmato per l'RCD Espanyol, essendo per diverse stagioni uno dei pilastri indiscussi della squadra catalana in Prima Divisione . La scorsa stagione, con la squadra del Parrocchetto nella categoria argento, il nazionale albanese ha preso la guida del centrocampo giocando ben 42 partite, quattro delle quali hanno segnato il ritorno dell'Espanyol nell'élite nazionale. Il Real Saragozza assicura la presenza di un centrocampista di grande esperienza che contribuirà con la sua dose di talento e lavorerà per aiutare gli obiettivi del Saragozza".