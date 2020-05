Riparte la Bundesliga, CEO DFL: "Da Los Angeles a Tokyo, tutti ci chiedono il protocollo"

Christian Seifert, CEO della DFL, fa chiarezza sul protocollo adottato per far ripartire il calcio in Germania: "Stiamo ricevendo tante domande sul nostro protocollo, basta vedere anche le reazioni della stampa internazionale. Ho letto che si parla della Bundesliga da Los Angeles a Tokyo. Ovviamente l'interesse maggiore arriva dall'Europa, dove il calcio è lo sport più seguito, ma anche da altre federazioni come la NFL, la NHL, l'NBA. Insomma, anche gli altri sport si sono messi in contatto con noi perché interessati a quello che stiamo facendo. Siamo nelle condizioni di poter condividere il nostro concetto e il nostro protocollo con gli altri e lo stiamo facendo, perché è giusto aiutarsi in questa crisi. Vogliamo condividere il nostro lavoro, l'esperienza che abbiamo accumulato e anche gli errori oer evitare che anche gli altri li commettano. Insomma, c'è molto interesse verso la Bundesliga e spero che con il nostro lavoro potremo dimostrarci meritevoli di questo interesse.