È nata la Superlega! Ad Federcalcio tedesca: "Bayern e Dortmund diverse dalle altre big"

L'amministratore delegato della Federcalcio tedesca, Christian Seifert, ha commentato così il progetto Superlega a Sky Sports Deutschland: "Nelle ultime settimane le voci sulla Superlega erano diventate sempre più insistenti nell'ambiente calcistico. Se alla fine venisse davvero realizzata, questa cambierebbe totalmente il calcio europeo. Per quanto riguarda le big tedesche, prima di tutto è positivo che sia il Borussia Dortmund che il Bayern abbiano subito preso una posizione chiara al riguardo. Era comunque già chiaro che queste due società vedono il mondo in modo diverso rispetto agli altri top club europei. Non sono come le macchine brucia-soldi che pensano alla Superlega".