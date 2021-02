Bayern campione del mondo, Seifert (DFL): "Sesto titolo in otto mesi, record memorabile"

vedi letture

Christian Seifert, CEO della Deutsche Fussball Liga (DFL), si è congratulato col Bayern, vincitore del Mondiale per Club: "Il sesto titolo per il Bayern Monaco in otto mesi significa un altro capitolo di successi in un record memorabile. Congratulazioni ai giocatori e allo staff tecnico attorno a Hansi Flick, ai responsabili e all'intero club per il Mondiale per Club vinto".