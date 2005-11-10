Il River riabbraccia anche Borre: il colombiano torna a Buenos Aires e firma fino al 2029
Il River Plate ha ufficializzato il ritorno di Rafael Santos Borré, che diventa nuovamente un giocatore del club argentino firmando un contratto fino al 31 dicembre 2029. Per l’attaccante colombiano si tratta di un ritorno significativo: Borré era già stato uno dei protagonisti dell’era Marcelo Gallardo, contribuendo in maniera decisiva ai successi del River, tra cui la storica Copa Libertadores 2018, uno dei titoli più importanti della sua carriera in maglia biancorossa.
Dopo l’esperienza in Argentina, il centravanti ha costruito un percorso europeo tra Eintracht Francoforte e Werder Brema, prima di trasferirsi in Brasile all’Internacional. Il suo ritorno al River arriva inoltre in un momento particolare della sua carriera, segnato anche dall’esclusione dalla lista della Colombia per il Mondiale 2026. Ora resta da capire quale sarà il suo immediato impiego: il club dovrà valutare se inserirlo subito tra i convocati per le prossime gare ufficiali oppure concedergli un periodo di adattamento, considerando che il giocatore non ha svolto la preparazione estiva con il gruppo.
Anche dal punto di vista tattico, il River dovrà definire il suo ruolo all’interno del sistema di gioco di Coudet, in un reparto offensivo già arricchito da nuovi innesti (Beltran su tutti) in questa finestra di mercato. Il ritorno di Borré rappresenta comunque un colpo di grande impatto, sia tecnico che simbolico, per un attacco che ritrova un protagonista della propria recente storia vincente.