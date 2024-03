Ufficiale Internacional, Luiz Adriano saluta. Al suo posto arriva subito Santos Borré

Rafael Santos Borré Maury vola in Brasile. L'ormai ex attaccante dell'Eintracht Francoforte è infatti un nuovo giocatore dell'Internacional de Porto Alegre: il club tedesco, che qualche settimana fa aveva annunciato la partenza del colombiano "al massimo entro l'estate", ha dato il via libera.

Lascia invece i brasiliani una vecchia conoscenza della Serie A: Luiz Adriano, che ha vestito la maglia del Milan, ha infatti risolto il suo contratto e a 36 anni è pronto per una nuova avventura.