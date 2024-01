Ufficiale Eintracht, già annunciato l'addio di Borré: "Entro l'estate passerà all'Internacional"

Rafael Santos Borré tornerà in Sudamerica. Il 28enne attaccante si trasferirà all'Internacional Porto Alegre, club di prima divisione brasiliano, "al più tardi entro l'estate", come si legge nel comunicato pubblicato dall'Eintracht Francoforte. Borré è stato ceduto al Werder Brema nella prima parte della stagione e ha segnato quattro gol in 14 presenze.

Il comunicato: "Rafael Santos Borré è arrivato a Francoforte dal club argentino River Plate nell'estate 2021 ed è stato un elemento importante della squadra che ha vinto la UEFA Europa League nel 2022. Il colombiano ha segnato nel ritorno dei quarti di finale in casa del Barcellona (3-2) così come nella semifinale di ritorno contro il West Ham United (1-1).

Tuttavia, sarà ricordato soprattutto per il suo contributo nella finale contro i Rangers a Siviglia, dove il nazionale colombiano ha segnato il pareggio nei tempi regolamentari prima di trasformare il quinto rigore decisivo. L'attaccante ha anche segnato 10 gol e otto assist in 63 presenze in Bundesliga con la nostra squadra.Rafael Borré sarà sempre associato alla vittoria dell'Europa League del 2022 e quindi farà sempre parte della storia dell'Eintracht.

Il 28enne è attualmente in prestito al Werder Brema, dove ha segnato quattro gol in 14 partite finora in questa stagione. Borré tornerà in Sud America al più tardi entro l'estate, dove si riunirà con l'ex compagno di squadra Lucas Alario.