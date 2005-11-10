Romero all''87: l'Atletico stende 2-1 l'Alaves e va a -2 dal Barça, assist per David
Daniele Najjar
Cuti Romero regala la vittoria all'Atletico Madrid del Cholo Simeone contro l'Alaves, all'87' della sfida giocata nel tardo pomeriggio. I Colchoneros si erano portati in vantaggio al 33' del primo tempo con Grimaldo, su assist dell'ex Juventus Jonathan David. L'Alaves ha trovato il pareggio in pieno recupero del primo tempo con il rigore messo a segno da Boye, ma dal 61' ha giocato in dieci per il rosso rimediato da Angel Perez. A ridosso del 90' ecco il gol decisivo di Romero, che regala tre punti importanti all'Atletico, con il Barcellona che ora dista 2 punti.
Il risultato
Alaves - Atletico Madrid 1-2
33' Grimaldo (AT), 45+6' rig. Boye (AL), 87' Romero (AT)
L’8ª giornata de LaLiga
Venerdì 9 ottobre
Malaga - Espanyol 1-1
Sabato 10 ottobre
Rayo Vallecano - Athletic Club sospesa
Alaves - Atletico Madrid 1-2
Barcellona - Getafe ore 18:30
Real Madrid - Villarreal ore 21:00
Domenica 11 ottobre
Elche - Celta Vigo ore 14:00
Real Sociedad - Deportivo De A Coruna ore 16:15
Real Betis - Osasuna ore 18:30
Racing Santander - Valencia 21:00
Lunedì 12 ottobre
Levante - Siviglia ore 21:00
La classifica de LaLiga
1. Barcellona - 21 punti (7 partite giocate)
2. Atletico Madrid - 19 punti (8)
3. Real Betis - 15 punti (7)
4. Real Madrid - 15 punti (7)
5. Siviglia - 13 punti (7)
6. Alaves - 11 punti (8)
7. Deportivo De A Coruna - 10 punti (7)
8. Real Sociedad - 10 punti (7)
9. Villarreal - 8 punti (7)
10. Athletic Club - 8 punti (6)
11. Getafe - 8 punti (7)
12. Rayo Vallecano - 8 punti (7)
13. Osasuna - 8 punti (7)
14. Espanyol - 8 punti (8)
15. Celta Vigo - 7 punti (7)
16. Racing Santander - 7 punti (7)
17. Levante - 5 punti (6)
18. Elche - 5 punti (7)
19. Valencia - 4 punti (7)
20. Malaga - 4 punti (8)
La classifica marcatori
12 gol - Raphinha (Barcellona)
7 gol - Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcellona), Camello (Rayo Vallecano)
6 gol - Roberto Fernandez (Espanyol), Zabiri (Racing Santander)