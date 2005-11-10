Sannino lascia il Bellinzona: risolto il contratto. Il tecnico vuol dare priorità a esigenze familiari

Il 22 settembre era stato chiamato alla guida del Bellinzona, in Svizzera, ma dopo neppure un mese si conclude l'avventura di mister Giuseppe Sannino sulla panchina della compagine ticinese.

La nota della società.

Riportiamo adesso il comunicato del club, che ha annunciato l'addio con l'allenatore: "ACB 1904 SA comunica che, a seguito di un incontro tra la dirigenza e mister Giuseppe Sannino, le parti hanno concordato la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con effetto immediato.

La decisione è maturata attraverso un confronto sereno e nel pieno rispetto reciproco, tenendo conto anche della volontà del mister di dare priorità a esigenze personali e familiari. La Società ha accolto con comprensione questa scelta, riconoscendo l’importanza di tali motivazioni.

ACB 1904 SA ringrazia Giuseppe Sannino per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati alla guida della squadra e gli rivolge i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale.

La conduzione tecnica della prima squadra viene affidata ad interim a Riccardo Abbenante, finora allenatore in seconda, che garantirà continuità al lavoro del gruppo.

La Società rivolge a mister Abbenante e alla squadra un augurio di buon lavoro per i prossimi impegni".

Per Sannino era il terzo ritorno sulla panchina del Bellinzona.

Come è ormai ampiamente noto, il tecnico aveva già guidato i ticinesi nella stagione 2024-25 per dieci partite, riuscendo a conquistare la salvezza ma non la riconferma per la successiva stagione, che lo vide però di nuovo sulla panchina del Bellinzona dalla fine di ottobre, a causa dell'inidoneità del patentino dell'allora allenatore Gonzalez. Rimasto alla guida dell'ACB fino al termine del campionato, non era però riuscito a evitare la retrocessione in Promotion League. Poi, queste poche settimane.