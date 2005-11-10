Scandalo City, Hart risponde a Keane: "Non sa nulla di questa situazione, io sì"

La recente sentenza di colpevolezza del Manchester City in merito a molteplici violazioni delle norme finanziarie della Premier League ha gettato un'ombra sui successi passati del club. Le infrazioni si sono verificate tra il 2009 e il 2018, un periodo di enorme dominio nazionale per la società dell'Etihad. In questi nove anni, il City ha conquistato tre titoli di Premier League, tre Coppe di Lega, una FA Cup e una Community Shield.

Di conseguenza, gli ex calciatori di quell'epoca si sono ritrovati sotto l'intensa pressione dei media. La leggenda del Manchester United, Roy Keane, ha recentemente scatenato un acceso dibattito dichiarando che le stelle della generazione d'oro del City dovrebbero "gettare le loro medaglie della Premier League nel cestino" a seguito delle decisioni dei regolatori.

Joe Hart, che ha collezionato 348 presenze con il City e ha vinto cinque trofei principali durante il periodo sotto inchiesta, ha risposto respingendo con fermezza la provocazione dell'ex centrocampista irlandese. Parlando a Sky Vegas, Hart ha chiarito di non avere alcuna intenzione di sbarazzarsi dei suoi riconoscimenti, rispondendo a Keane: "Buon per lui. Beh, potete mandare in onda questa risposta se volete, perché lui parla esattamente come la gente vorrebbe. Ma lui non si trova in questa situazione, non ci si è mai trovato, quindi è molto facile dire cose del genere. Io invece ci sono dentro e di certo non la penso affatto così".