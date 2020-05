Schalke in crisi profonda: il caso Nubel, sconfitte umilianti e sfottò degli avversari

Sabato è arrivata anche la presa in giro da parte dell'Augsburg, che dopo il successo contro lo Schalke ha postato lo stemma del club di Gelsenkirchen modificato: "S03" in riferimento al netto successo per 3-0 ottenuto alla "Veltins Arena" da parte degli uomini di Heiko Herrlich.

DUE GOL FATTI, VENTIDUE SUBITI Un 2020 da incubo, per la squadra di David Wagner che in pochi mesi ha buttato via quanto di buono aveva fatto nella prima parte di stagione. L'ultimo successo risale al 17 gennaio, 2-0 casalingo contro il Borussia Monchengladbach. Tre punti che proiettavano la squadra in zona Champions, a pari punti col Borussia Dortmund per l'ultimo posto disponibile. Da allora 4 pareggi e 5 sconfitte e ancora più inquietante è il dato gol fatti (2) e subiti (22). Solo il Werder Brema ha fatto altrettanto male, ma gli anseatici hanno giocato una partita in meno.

CASO NUBEL Un periodo nero iniziato con la notizia dell'addio di Alexander Nubel al Bayern. 9 anni dopo il clamoroso trasferimento di Manuel Neuer, stessa destinazione. Il portiere era anche capitano dello Schalke. Era, perché appena ufficializzato il trasferimento per l'estate gli è stata prima tolta la fascia, infine ha perso il posto. Un trasferimento che i tifosi non hanno perdonato al giocatore, tanto da ricevere anche delle minacce con i genitori costretti a lasciare la città natale in attesa che si calmino le acque.

QUANTI INFORTUNI A fare il resto una serie impressionante di infortuni, specie in difesa: l'ultimo di una lunga lista è Todibo, costretto a saltare l'ultimo incontro. Sané è tornato da poco dopo 15 partite saltate, Stamboli è un altro lungodegente e anche Kabak ha saltato gli ultimi incontri. Situazione complicata anche a centrocampo con i vari problemi che hanno colpito Mascarell, Serdar, McKennie, Caligiuri, Schopf, Harit. Davanti invece, i problemi sono altri: manca un finalizzatore e il nuovo acquisto Gregoristsch, arrivato dall'Augsburg, si è fermato all'esordio dove fece gol e assist.

A sette giornate dalla fine lo Schalke è ottavo, fuori dalla zona Europa anche se la qualificazione non è ancora compromessa. E con la fortuna che la zona retrocessione è troppo lontana.