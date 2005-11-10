Uno shock sul Lago, con il Bournemouth Carrick si gioca il futuro al Manchester United

Un grosso shock quello subito dal Manchester United a Como, ma di certo non un fulmine a ciel sereno. La roboante sconfitta per 4-1 rimediata contro la terribile banda di Fabregas non fa che peggiorare una situazione già pesante in casa dei Red Devils, che ora diventa ancora più pesante in particolare per l'allenatore, Michael Carrick.

Come circolato nelle scorse ore, non è in dubbio la presenza della leggenda dei Red Devils in panchina, questa domenica, ma è altrettanto chiaro che Carrick si giocherà il proprio futuro alla guida della squadra contro il Bournemouth, che ha appena fatto secco il Milan in Europa League. Ancora non è dato sapere se un eventuale nuovo passo falso possa essergli fatale per la permanenza da allenatore, ma di certo le riflessioni - e divisioni - all'interno del club sono già partite e non farebbero che aumentare le sue chance di essere esonerato, qualora non arrivasse una scossa immediata.

In Premier League, d'altronde, il Manchester United ha già accumulato un ritardo importante in classifica dopo sole 7 giornate. Una sola vittoria fino a qui, con quattro pareggi e due sconfitte: i Red Devils sono fermi a 7 punti in 7 gare. Ad acuire il dolore dei tifosi dell'Old Trafford il fatto che i cugini del Manchester City siano padroni della classifica e che distino già ben 14 punti.