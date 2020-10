Siviglia, Lopetegui: "Abbiamo avuto pazienza, il gol prima o poi sarebbe arrivato"

Visibilmente soddisfatto Julen Lopetegui dopo la vittoria del suo Siviglia sui francesi del Rennes. Il tecnico basco ha così commentato la vittoria che permette agli spagnoli di raggiungere il Chelsea in vetta al Gruppo E. Dichiarazioni riportate da as.com: "La squadra ha fatto una buona partita contro un avversario ostico, difficile da affrontare. Abbiamo concesso pochissimo ai francesi, a fronte di tantissime occasioni create, siamo soddisfatti per i tre punti. Abbiamo avuto pazienza, non ci siamo innervositi nonostante non riuscissimo a sbloccare la partita, sapevamo che continuando a insistere il gol sarebbe arrivato. Il Rennes ha tanta qualità sia a centrocampo che in attacco, siamo stati bravi a giocare nella loro metà campo e a sfruttare gli spazi che ci hanno concesso".

Sulla situazione del Gruppo E

"I giochi sono ancora aperti, abbiamo giocato solo due partite e tutte le squadre possono ancora dire la loro. Vincere fa sempre bene e ci aiuterà a recuperare più velocemente le energie visto i ritmi serrati a cui saremo sottoposti in questa stagione. Ora però concentriamoci sul campionato, solo dopo sarà il momento di pensare al Krasnodar".