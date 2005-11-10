Super Bournemouth col Man United, Hill: "Prestazione speciale, è merito di tutti"

Pomeriggio da sogno per il Bournemouth che, dopo aver travolto il Milan giovedì in Europa League, oggi ha avuto la meglio a Manchester contro l'United con un secco 0-3. “È stata una prestazione davvero speciale. Venire qui e conquistare tre punti è difficile per qualsiasi squadra. Ma il fatto che siamo venuti qui e abbiamo mantenuto la porta inviolata, segnando anche tre gol: è merito di tutta la squadra oggi, sono stati brillanti", ha dichiarato il difensore delle Cherries James Hill.

Il giocatore rossonero prosegue così, ai canali ufficiali del club: "Si trovano in una situazione difficile, ma non ci siamo concentrati su questo, ci siamo concentrati sul fare una buona prestazione. Ci siamo concentrati su noi stessi in vista di una partita importantissima contro una squadra di grande qualità. Ultimamente abbiamo giocato davvero bene e siamo soddisfatti delle nostre recenti partite senza subire gol. Tutti quanti siamo stati eccezionali".

In chiusura: "Abbiamo disputato molte partite di recente, ma non vorremmo che fosse diverso, è stato un percorso incredibile. È stata una prestazione incredibile da parte di tutti e un'ottima iniezione di fiducia per la squadra. Sono assolutamente entusiasta. Siamo stati sfortunati all'inizio della stagione, ma con Marco le cose stanno iniziando a ingranare e ora abbiamo slancio. Era solo questione di tempo".