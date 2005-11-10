Inghilterra, Konsa out per infortunio. Prima chiamata per James Hill del Bournemouth

Grande soddisfazione per James Hill. Il difensore del Bournemouth è stato convocato dal CT Thomas Tuchel per sostituire Ezri Konsa, fermato da un problema fisico. Per il classe 2002 si tratta della prima chiamata con la nazionale maggiore, dopo aver rappresentato i Three Lions nelle selezioni giovanili.

Hill, 24 anni, è una delle sorprese della stagione del Bournemouth e ha conquistato spazio grazie alla sua affidabilità nel reparto arretrato. Nato come centrale difensivo ma impiegato spesso come terzino destro, ha saputo adattarsi alle diverse esigenze tattiche della squadra e ora si trova davanti alla grande occasione della carriera.

Dalla gavetta alla chance con i Three Lions

L'assenza di Konsa ha aperto una porta inattesa, permettendo a Hill di aggregarsi al gruppo inglese per gli impegni di Nations League contro Croazia e Spagna. Dopo gli anni nelle giovanili e i prestiti all'Heart of Midlothian e al Blackburn Rovers, Hill si è imposto stabilmente nel progetto delle Cherries, arrivando ora all'occasione più importante. Una chiamata che premia la crescita di un giocatore rimasto spesso lontano dai riflettori ma considerato un profilo interessante per il futuro della retroguardia inglese.