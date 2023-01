ufficiale Bournemouth, il giovane Hill ceduto in prestito agli Hearts of Midlothian

Il Bournemouth manda uno dei suoi giovani a farsi le ossa in Scozia. James Hill, difensore centrale di 21 anni (compiuti proprio oggi) è stato ceduto in prestito secco fino al termine della stagione agli Hearts of Midlothian, club che ha affrontato la Fiorentina nella fase a gironi di Conference League.