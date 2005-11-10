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Tanta spesa, poca resa: in Champions League è disastro Turchia

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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
ieri alle 23:27Calcio estero
14.10.2026 23:27Calcio estero
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Il Galatasaray e il Fenerbahçe non decollano, ma anzi affondano: per i giallorossi zero punti in due gare. Meglio i gialloblù grazie al pari contro la Roma all'esordio
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante siano state grandi protagoniste del mercato estivo con colpi milionari, le squadre turche in Champions League non stanno affatto brillando e dopo due giornate si trovano nelle zone basse della classifica quasi a ribaltare quel vecchio detto per cui con poca spesa si ha tanta resa. In questo caso finora è stato il contrario: tanta spesa e poca resa.

Galatasaray inchiodato a quota zero

Il Galatasaray in estate ha piazzato diversi colpi milionari soprattutto in attacco: 10 milioni per Deniz Gul del Porto, ben 25 per Aleksey Batrakov della Lokomotiv Mosca fino ai 28 versati nelle casse del Milan per Rafael Leao. In totale il club giallorosso ha speso 78, 6 milioni di euro chiudendo con un rosso di 73 milioni. Il tutto per raccogliere due sonore sconfitte nelle prime due gare di Champions League, 4-1 contro il Barcellona e 3-1 contro lo Sporting CP, e languire in fondo alla classifica seppur in ‘buona’ compagnia visto che anche Inter e Napoli non sono state capace di far punti.

Fenerbahçe a quota uno

Un po' meglio va ai cugini del Fenerbahçe che, se possibile, in estate hanno anche fatto meglio dei giallorossi: sono infatti 98 i milioni investiti per acquistare i vari Romelu Lukaku (dal Napoli), Nathan Ake (dal Manchester City), Vedat Muriqi (dal Maiorca), Sidiki Cherif (dall’Angers) e soprattutto Mason Greenwood arrivato per 39 milioni dal Marsiglia. Dopo il pari contro la Roma all’esordio la prima trasferta europea dell’anno ha portato a un crollo verticale con l’Aston Villa che si è imposto col tennistico punteggio di 6-0. Una sconfitta che non potrà che portare riflessioni profonde in casa gialloblù.

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