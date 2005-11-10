Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Tottenham, De Zerbi scarica Richarlison: "Non è più un mio problema"

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 18:42Calcio estero
18.10.2026 18:42Calcio estero
Fonti preferite
Tottenham, De Zerbi replica alla frecciata social di Richarlison e scarica il caso sulla dirigenza. Gli Spurs cercano la prima vittoria in Premier League
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La tensione tra Roberto De Zerbi e Richarlison continua a crescere al Tottenham. L'attaccante brasiliano, che in estate aveva manifestato la volontà di lasciare gli Spurs, è rimasto a Londra dopo il mancato accordo per i trasferimenti all'Everton e al Vasco da Gama. Da allora, il classe 1997 è stato escluso dalla prima squadra, arrivando a giocare con l'Under 21 in una partita dell'EFL Trophy contro il Cheltenham, lo scorso 13 ottobre. La frattura con l'allenatore italiano è tornata al centro dell'attenzione dopo un messaggio pubblicato sui social il 17 ottobre. Richarlison ha condiviso le dichiarazioni di Duncan Ferguson, leggenda dell'Everton che lo aveva allenato durante la propria esperienza da tecnico ad interim, aggiungendo: "Grazie Duncan Ferguson, hai ragione". Ferguson aveva criticato la scelta di tenere fuori il brasiliano, sostenendo che una decisione simile potesse essere giustificata soltanto da un episodio particolarmente grave o da una vera e propria rissa durante gli allenamenti.

De Zerbi risponde a Richarlison

Interpellato sulla vicenda nella conferenza stampa del 18 ottobre, De Zerbi ha preso le distanze dalla situazione dell'attaccante, indicando nella dirigenza del Tottenham gli interlocutori a cui rivolgersi. "Non lo so, non è più un mio problema. Dovete chiedere a Vinai Venkatesham, l'amministratore delegato, oppure a Johan Lange, il direttore sportivo. Non è un mio problema", ha dichiarato l'allenatore. Il tecnico ha poi precisato di non aver preso parte alle decisioni che hanno portato all'esclusione del giocatore: "So che, da allenatore, devo accettare, sostenere la pressione e assumermi le responsabilità, anche quando non sono mie, perché non ho deciso io. Non ho preso alcuna decisione in questa situazione".

Tottenham, la priorità è la sfida con il Coventry

De Zerbi ha quindi chiesto di concentrarsi esclusivamente sul campo, evitando ulteriori polemiche: "Se vuole parlare di me, può farlo e sa dove trovarmi. Sono nel mio ufficio dalle 8:30 fino alla sera. Non ho problemi con nessuno, ma non voglio parlarne ancora. Il mio obiettivo è la partita contro il Coventry e migliorare la squadra". Il Tottenham arriva all'appuntamento del 19 ottobre in una situazione difficile: gli Spurs sono ultimi in classifica, con tre pareggi e tre sconfitte, e cercano ancora la prima vittoria in campionato. In questo contesto, il caso Richarlison rappresenta un'ulteriore fonte di tensione per un club chiamato a reagire rapidamente.

Articoli correlati

Immagine news 1
Il City scappa, che fa l’Arsenal? Per lo United è già delicata: il programma di Premier League
Immagine news 2
Escluso da De Zerbi, Richarlison ricompare e segna con il Tottenham Under 21
Immagine news 3
Tresoldi e una notte memorabile: tripletta all'Inter a San Siro. Solo Bale ci era riuscito

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
19:12 Calcio estero
L'Ajax manda un segnale all'Atalanta: 5-2 al Groningen, Klaassen sfortunato due volte
Immagine news 2
18:42 Calcio estero
Tottenham, De Zerbi scarica Richarlison: "Non è più un mio problema"
Immagine news 3
18:26 Calcio estero
Dalla Spagna: prossime partite decisive per Mourinho, Perez pensa a Deschamps
Immagine news 4
18:12 Calcio estero
Il Celta dimentica la Juve e vince contro l'Alaves: 2-1 e bel balzo in classifica
Immagine news 5
17:28 Calcio estero
Bundesliga, Schick firma la rimonta del Bayern Leverkusen: Friburgo battuto 2-1
Immagine news 6
17:15 Calcio estero
Premier League, vittorie per Bournemouth e Brighton. Frena ancora il Manchester United
Immagine news 7
17:00 Calcio estero
Ligue 1, Marsiglia travolgente in casa dell'Angers: finisce 5-2
Immagine news 8
16:56 Calcio estero
PSG, Nuno Mendes salta il Barcellona: infortunio alla coscia, Luis Enrique cerca alternative
Immagine editoriale di Tommaso Bonan
La Roma dimentica il Real, l'Inter dimentica il Brugge, il Napoli si dimentica di giocare. L'avvio horror di Allegri che fa tremare De Laurentiis
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: Paz stravince il duello con Mastantuono, De Gea è un colabrodo
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: il Como è quarto da solo, Fiorentina penultima
Immagine top news n.2 Lazio, colpo di scena Pellegrini: epurato per un mese e mezzo, torna proprio con la Juve
Immagine top news n.3 Com'è andata la prima da titolare di Alaba con l'Udinese: fuori all’intervallo, è irriconoscibile
Immagine top news n.4 Udinese sconfitta 3-0 dal Lecce: riflessioni su Runjaic, fra i nomi anche Thiago Motta
Immagine top news n.5 Udinese umiliata dal Lecce: tris giallorosso al Bluenergy Stadium, Runjaic ora rischia
Immagine top news n.6 Bove: "Il mio docu-film non è finito bene, è finito vero. In futuro mi piacerebbe tornare in Italia"
Immagine top news n.7 Udinese, Alaba torna titolare dopo quasi cinque mesi: l’ultima volta fu in Real-Athletic 4-2
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.2 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.4 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Fiorentina, Ndour: "Distratti dal possibile fallo sul primo gol. Da apprezzare la reazione"
Immagine box news Serie A Como, Liberali: "In questa squadra non esistono vice o alter ego. Possiamo giocare tutti"
Immagine box news Serie A Ramos-Rabiot, è un gran Milan contro l'Atalanta: il primo tempo si chiude sul 2-0
Immagine box news Serie A Fiorentina, Vanoli su Pedro Goncalves: "Grande giocatore, ma non ha fatto bene la preparazione"
Immagine box news Serie A Il Milan raddoppia con l'Atalanta a due minuti dal duplice fischio: altro gol di Rabiot
Immagine box news Serie A Como, Fabregas esalta Liberali: "Abbiamo preso un grandissimo giocatore"
Serie B
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Samp-Arezzo: le formazioni ufficiali della 7ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Juve Stabia, Di Nardo: "Non mi aspettavo di trovare una famiglia qui: ecco la vittoria più grande"
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "In partite come queste bisogna cacciare fuori altro"
Immagine box news Serie B Serie B, 7ª giornata: Cesena-Avellino 0-0 al 45'. Occasioni nel finale, ma nessun gol
Immagine box news Serie B Juve Stabia-Sudtirol 3-0, le pagelle: il solito Di Nardo, Lopes ingenuo
Immagine box news Serie B Serie B, 7ª giornata: Juve Stabia-Sudtirol 3-0. Le Vespe lasciano l'ultimo posto
Serie C
Immagine box news Serie C Giugliano, il ds Antonazzo: "Ci aspettavamo di più da Di Napoli, all'opera per il futuro"
Immagine box news Serie C Casarano, Di Bari viene sollevato dall'incarico: fatale la cinquina contro la Cavese
Immagine box news Serie C Un altro ko per la Vis Pesaro porta al cambio di panchina: esonerato Andrea Gennari
Immagine box news Serie C Polemiche arbitrali anche su Potenza-Catania. Longo: "Non mi va di essere preso in giro"
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: i risultati parziali dei match delle 17.30. Tris Alcione, Pescara ok
Immagine box news Serie C Casarano, il ko con la Cavese costa la panchina a Di Bari. L'annuncio di Filograna
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como Women-Fiorentina 1-1. Bergersen risponde a Omarsdottir
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Sassuolo-Napoli Women 1-4. Primo successo azzurro
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
18 ottobre 1989, van Basten e Rijkaard fanno ammattire il Real Madrid. Finirà due a zero
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio