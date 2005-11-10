Tottenham, De Zerbi scarica Richarlison: "Non è più un mio problema"

La tensione tra Roberto De Zerbi e Richarlison continua a crescere al Tottenham. L'attaccante brasiliano, che in estate aveva manifestato la volontà di lasciare gli Spurs, è rimasto a Londra dopo il mancato accordo per i trasferimenti all'Everton e al Vasco da Gama. Da allora, il classe 1997 è stato escluso dalla prima squadra, arrivando a giocare con l'Under 21 in una partita dell'EFL Trophy contro il Cheltenham, lo scorso 13 ottobre. La frattura con l'allenatore italiano è tornata al centro dell'attenzione dopo un messaggio pubblicato sui social il 17 ottobre. Richarlison ha condiviso le dichiarazioni di Duncan Ferguson, leggenda dell'Everton che lo aveva allenato durante la propria esperienza da tecnico ad interim, aggiungendo: "Grazie Duncan Ferguson, hai ragione". Ferguson aveva criticato la scelta di tenere fuori il brasiliano, sostenendo che una decisione simile potesse essere giustificata soltanto da un episodio particolarmente grave o da una vera e propria rissa durante gli allenamenti.

De Zerbi risponde a Richarlison

Interpellato sulla vicenda nella conferenza stampa del 18 ottobre, De Zerbi ha preso le distanze dalla situazione dell'attaccante, indicando nella dirigenza del Tottenham gli interlocutori a cui rivolgersi. "Non lo so, non è più un mio problema. Dovete chiedere a Vinai Venkatesham, l'amministratore delegato, oppure a Johan Lange, il direttore sportivo. Non è un mio problema", ha dichiarato l'allenatore. Il tecnico ha poi precisato di non aver preso parte alle decisioni che hanno portato all'esclusione del giocatore: "So che, da allenatore, devo accettare, sostenere la pressione e assumermi le responsabilità, anche quando non sono mie, perché non ho deciso io. Non ho preso alcuna decisione in questa situazione".

Tottenham, la priorità è la sfida con il Coventry

De Zerbi ha quindi chiesto di concentrarsi esclusivamente sul campo, evitando ulteriori polemiche: "Se vuole parlare di me, può farlo e sa dove trovarmi. Sono nel mio ufficio dalle 8:30 fino alla sera. Non ho problemi con nessuno, ma non voglio parlarne ancora. Il mio obiettivo è la partita contro il Coventry e migliorare la squadra". Il Tottenham arriva all'appuntamento del 19 ottobre in una situazione difficile: gli Spurs sono ultimi in classifica, con tre pareggi e tre sconfitte, e cercano ancora la prima vittoria in campionato. In questo contesto, il caso Richarlison rappresenta un'ulteriore fonte di tensione per un club chiamato a reagire rapidamente.