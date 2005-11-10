Turchia, ecco l'erede di Montella: il nuovo commissario tecnico è Sergen Yalcin

La Turchia ha scelto il suo nuovo commissario tecnico: sarà Sergen Yalcin a guidare la Nazionale maggiore. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo della Federcalcio turca, che ha annunciato la nomina attraverso una nota ufficiale. Per il tecnico 53enne e il suo staff è prevista la firma di un contratto della durata di quattro anni.

LA CARRIERA DA CALCIATORE



Nato a Istanbul il 5 novembre 1972, Yalcin è cresciuto calcisticamente nel Besiktas, con cui ha iniziato la carriera professionistica. Nel corso degli anni si è affermato come uno dei talenti più importanti del calcio turco, vestendo anche le maglie di Istanbulspor, Fenerbahce, Galatasaray e Trabzonspor. È stato il primo calciatore a giocare per tutti e quattro questi grandi club turchi.

Da giocatore ha conquistato quattro campionati e due Coppe di Turchia con il Besiktas, oltre a due titoli nazionali e una coppa con il Galatasaray. Con la Nazionale ha collezionato 37 presenze e cinque gol, partecipando agli Europei del 1996 e del 2000. Nel 1993 aveva inoltre fatto parte della selezione turca Under 21 vincitrice dei Giochi del Mediterraneo.

IL SUCCESSO IN PANCHINA CON IL BESIKTAS

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Yalcin ha intrapreso la carriera da allenatore, iniziando nel settore giovanile del Besiktas. Ha poi guidato diverse squadre del calcio turco, tra cui Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskisehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor e Antalyaspor, oltre a tornare in due occasioni sulla panchina del Besiktas.

Il punto più alto della sua carriera da tecnico è arrivato nella stagione 2020-2021, quando ha condotto il Besiktas alla conquista sia della Super Lig sia della Coppa di Turchia. Un risultato che gli ha permesso di entrare nella storia del club come primo e unico protagonista capace di vincere il campionato turco con il Besiktas sia da calciatore sia da allenatore.