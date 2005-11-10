Twente corsaro, Ajax a caccia del Feyenoord: il punto in Eredivisie dopo i risultati di oggi

La domenica di Eredivise si chiude con il successo del Twente per 0-2 ad Alkmaar contro l'AZ: decisive le reti di Orjasaeter e Vennegoor of Hesselink, entrambe realizzate nel finale. Un successo che porta la formazione di Van den Brom a quota 20, raggiungendo proprio l'avversaria battuta oggi e il PSV. Un grandino più in su l'Ajax, a -3 dal Feyenoord capolista grazie al successo per 1-2 contro lo Sparta Rotterdam: in rete i giustizieri dell'Atalanta in Conference, ovvero Ouazane e Arokodare. Giornata in cui si è preso la scena l'1-1 tra il PSV e il già Feyenoord e che ha visto anche andare in scena il pareggio per 2-2 tra NEC e Groningen e l'1-0 del Fortuna Sittard ai danni dell'Excelsior.

Eredivisie, la classifica aggiornata

1. Feyenoord 24 punti

2. Ajax 21

3. PSV 20

4.Twente 20

5. AZ Alkmaar 20

6. Fortuna Sittard 18

7. Heerenveen 15

8. Groningen 15

9. GA Eagles 14

10. Cambuur 12

11. Utrecht 12

12. Nijmegen 11

13. Excelsior 11

14. Sparta Rotterdam 9

15. Zwolle 8

16. Telstar 6

17. Den Haag 6

18. Willem II 2