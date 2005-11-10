Brandt chiama e Valente risponde, Feyenoord-Ajax termina 1-1. Parità finale dunque nel big match del 14° turno di Eredivisie, che ha visto i padroni di casa fallire anche un calcio di rigore al 67' con Nacho. I lancieri sono attualmente secondi in classifica a quota 29 punti, a -3 dalla capolista PSV. Sesto posto attuale invece per il club di Rotterdam, a quota 26 insieme all'AZ Alkmaar.

La classifica aggiornata di Eredivisie

1. PSV 32 (14 partite giocate)

2. Ajax 29 (14)

3. Twente 27 (13)

4. Heerenveen 27 (14)

5. Alkmaar 26 (13)

6. Feyenoord 26 (14)

7. Sittard 23 (14)

8. Cambuur 19 (14)

9. G.A. Eagles 17 (14)

10. Excelsior 17 (14)

11. Groningen 16 (14)

12. Zwolle 15 (13)

13. Utrecht 15 (14)

14. Nijmegen 14 (13)

15. Sparta Rotterdam 13 (14)

16. Telstar 10 (14)

17. Den Haag 9 (14)

18. Willem II 4 (14)