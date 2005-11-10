Pareggio nel big match tra Feyenoord e Ajax, vince il Twente: i risultati di Eeredivisie
Paolo Lora Lamia
La 14^ giornata di Eredivisie si chiude oggi, avendo in Feyenoord-Ajax la sua gara di cartello. Il match termina con il punteggio di 1-1: in rete Brandt al 4' e Valente 4 minuti dopo. Lancieri dunque sempre al terzo posto, mentre come prima inseguitrice del PSV capolista si segnala il Twente corsaro sul campo del Nijmegen per 0-1.
Spettacolo, gol ed emozioni tra De Haag e Utrecht, con gli ospiti che riescono a prevalere per 3-4. Un'altra vittoria esterna è quella dell'Heerenveen, per 1-2 sul campo del Fortuna Sittard. In chiusura, l'1-1 tra Zwolle e AZ Alkmaar. Di seguito la classifica aggiornata.
La classifica aggiornata
PSV 32
Twente 30
Ajax 29
AZ Alkmaar 27
Heerenveen 27
Feyenoord 26
Sittard 23
Cambuur 19
GA Eagles 17
Excelsior 17
Groningen 16
Zwolle 16
Utrecht 15
Nijmegen 14
Sparta Rotterdam 13
Telstar 10
Den Haag 9
Willem II 4