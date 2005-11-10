La 14^ giornata di Eredivisie si chiude oggi, avendo in Feyenoord-Ajax la sua gara di cartello. Il match termina con il punteggio di 1-1: in rete Brandt al 4' e Valente 4 minuti dopo. Lancieri dunque sempre al terzo posto, mentre come prima inseguitrice del PSV capolista si segnala il Twente corsaro sul campo del Nijmegen per 0-1.

Spettacolo, gol ed emozioni tra De Haag e Utrecht, con gli ospiti che riescono a prevalere per 3-4. Un'altra vittoria esterna è quella dell'Heerenveen, per 1-2 sul campo del Fortuna Sittard. In chiusura, l'1-1 tra Zwolle e AZ Alkmaar. Di seguito la classifica aggiornata.

La classifica aggiornata

PSV 32

Twente 30

Ajax 29

AZ Alkmaar 27

Heerenveen 27

Feyenoord 26

Sittard 23

Cambuur 19

GA Eagles 17

Excelsior 17

Groningen 16

Zwolle 16

Utrecht 15

Nijmegen 14

Sparta Rotterdam 13

Telstar 10

Den Haag 9

Willem II 4