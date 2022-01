ufficiale Bayern Monaco, blindato il giovane Schneller. Sarà lui l’erede di Neuer?

Il Bayern Monaco ha trovato l’accordo con Lukas Schneller, classe 2001, per prolungamento del contratto fino al 2024. Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale.

Una mossa che potrebbe essere intesa come un tentativo da parte dei bavaresi di preparare il dopo Neuer in attesa di capire cosa ne sarà di quel Alexander Nübel acquistato proprio a questo scopo e ora in prestito al Monaco per due stagioni. Schneller infatti è da tempo nel giro della prima squadra e ha colpito per qualità e mentalità lo staff tecnico del Bayern e in particolare il preparatore dei portieri Toni Tapalovic.