ufficiale "È il nostro miglior giocatore". De Zerbi gongola per il rinnovo di Mitoma

Il Brighton rende noto di aver trovato un nuovo accordo con Kaoru Mitoma. L'ala giapponese ha firmato fino al 2027 con i seagulls. Il giocatore si era trasferito in Inghilterra nell'agosto 2021 dal Kawasaki Frontale, ma era stato subito girato in prestito per un anno all'Union Saint-Gilloise. Dal suo rientro ha collezionato 52 presenze, segnando 13 reti.

Dopo l'ufficializzazione il tecnico Roberto De Zerbi ha dichiarato: "È una bellissima notizia. Kaoru è il nostro miglior giocatore". Il direttore tecnico David Weir ha aggiunto: "Garantire che un giocatore della qualità di Kaoru rimanga con noi a lungo termine è una notizia fantastica. Si è adattato alla Premier League la scorsa stagione ed è diventato rapidamente uno dei nostri giocatori più importanti. Il suo successo è anche figlio del lavoro di chi ha avuto un ruolo nel suo ingaggio, facendolo maturare con un'esperienza importante in prestito e infine diventando una parte importante del gruppo della prima squadra di Roberto. Non ho dubbi che i nostri sostenitori saranno felicissimi della notizia".