ufficiale L'attaccante basco Susaeta rimane in Australia

Nuova avventura in Australia per Markel Susaeta (32), dopo la fine dell'esperienza con il Melbourne City. L'attaccante, ex colonna dell'Athletic Bilbao, si è accordato con il Macarthur FC neopromosso nella massima serie.

Susaeta ha avuto modi di esordire, con goal, nella nazionale spagnola, in occasione della sfida contro Panama del 14/11/2012.