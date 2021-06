Si chiude una pagina importante del calcio spagnolo, in particolare di quello basco. Quest'oggi hanno infatti annunciato il loro ritiro dal calcio giocato Markel Susaeta e Beñat Etxebarria, entrambi nati nel 1987 e cresciuti nell'Athletic Bilbao.

Per chiudere la carriera hanno scelto il Macarthur FC, squadra australiana.

Il loro score è impressionante. Susaeta, di ruolo ala destra, ha giocato oltre 500 partite nell'Athletic, trovando il modo di esordire anche nella nazionale iberica segnando un goal.

Il centrocampista Etxebarria ha invece disputato 242 gare con la maglia rossobianca, concedendo parte della sua carriera anche al Real Betis. Per lui le apparizioni con le Furie rosse sono state tre.

Beñat Etxebarria and Markel Susaeta have today announced their retirement from football.

Thanks for being a massive part of our inaugural season! ❤️😭

Details: https://t.co/HwQZtMVB7C#WeAreTheBulls

— Macarthur FC (@mfcbulls) June 29, 2021