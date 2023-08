ufficiale La MLS meta preferita dei talenti sudamericani: Julián Fernández vola a New York

Un campionato in forte ascesa e sempre più attraente per i giovani sudamericani. La MLS "ruba" un nuovo talento del calcio argentino: Julián Fernández, esterno offensivo classe 2004 nato a Buenos Aires, lascia il Velez Sarsfield e si trasferisce al New York City FC. Il costo dell'operazione si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro, il giocatore ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2027.