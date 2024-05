Palladino: "Mi dispiace per Allegri. Questo è un lavoro con tante responsabilità"

Il Monza disputerà l’ultima partita in casa della sua stagione contro il Frosinone, squadra da non sottovalutare e in piena corsa per garantirsi la possibilità di giocare in Serie A anche nella prossima stagione. In conferenza stampa, il tecnico Raffaele Palladino ha parlato così: "Soddisfatto di ciò che hanno dato i calciatori arrivati a gennaio? Credo vadano fatti i complimenti alla società per come ha operato a gennaio. Tutti gli innesti sono stati funzionali: da Djuric a Maldini fino a Zerbin. Sono contento perché mi hanno messo in condizione di lavorare bene. Djuric soprattutto ci ha dato una grandissima mano".

Ci sono novità per l’eventuale passaggio di proprietà della società? Ed eventualmente il suo futuro è legato anche a questo aspetto?

"Non sono l'interlocutore adatto per rispondere a queste domande. Io penso al campo, l'esito del mio incontro con Galliani non dipenderà dal futuro societario".

Che idea si è fatto sul caso Allegri?

“Non conosco i fatti e non posso commentare ma questo è un lavoro con tante responsabilità. Non lo vivo con stress. Poi è chiaro che è diverso allenare una squadra di metà classifica rispetto a una grande. Mi dispiace per l'accaduto”.

