Il Liverpool premia Adrian San Miguel del Castillo. L'esperto portiere spagnolo, classe 1987, continuerà a difendere i pali della squadra inglese anche nella prossima stagione: ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2024. L'ex giocatore di West Ham e Betis ha disputato 26 presenze con i Reds da quando è arrivato nell'estate del 2019.

Adrian has signed a contract extension that will see him remain with the Reds for the 2023-24 season. ⤵

— Liverpool FC (@LFC) June 30, 2023