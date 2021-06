Il Liverpool ha annunciato sul proprio sito il rinnovo di contratto del portiere Adrian per un'altra stagione. L'estremo difensore iberico dal 2019 a oggi ha collezionato 24 presenze con la maglia dei Reds.

🔴 @AdriSanMiguel has signed a new, extended contract with the Reds 🔴

— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2021