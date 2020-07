Il Liverpool blinda Curtis Jones. Il giocatore classe 2001 infatti ha firmato con i Reds un contratto a lungo termine e considerato una delle migliori prospettive che arrivano dall'accademia, ha già collezionato otto presenze in prima squadra in questa stagione, segnando anche due gol.

🤩🔴 @curtisjr_10 has signed a new long-term contract with the Reds 🙌 pic.twitter.com/fq76GWH0qf

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 4, 2020