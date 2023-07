ufficiale Nuova avventura per Leweling. L'attaccante va in prestito allo Stoccarda

Rinforzo in attacco per lo Stoccarda. Il giocatore in questione è Jamie Leweling, tedesco classe 2001. L'attaccante è arrivato ufficialmente dall'Union Berlino, con la formula del prestito.

Nella scorsa stagione, Leweling ha collezionato 25 presenze con la casacca dell'Union Berlino, mettendo a segno 1 gol e servendo 1 assist. Per lui inizia una nuova avventura in Bundesliga nelle file dello Stoccarda, che ha annunciato il suo ingaggio con un post sui suoi canali social.