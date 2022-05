ufficiale Union Berlino, colpo in prospettiva in attacco. Arriva Leweling dal Greuther Furth

L'Union Berlino ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'acquisto dell'attaccante Jamie Leweling dal Greuther Furth. Il classe 2001 si è messo in luce in questa stagione collezionando 33 presenze con cinque reti in Bundesliga. Leweling ha inoltre giocato con le rappresentative U19, U20 e U21 della Germania.