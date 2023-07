ufficiale Real Madrid, il promettente difensore Marin va in prestito all'Alaves

Innesto importante per la difesa dell'Alaves. Il club basco, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver ingaggiato il giovane Rafa Marin. Il centrale lascia il Real Madrid in prestito fino al termine della stagione e ha la grande occasione di mettersi in mostra nel massimo campionato spagnolo.

Il comunicato

Rafa Marín è nato a Guadajoz nel 2002. Il difensore andaluso, formatosi nel settore giovanile di Siviglia e Real Madrid, arriva dal Real Castilla, dove ha militato nelle ultime due stagioni. Il suo debutto in Prima Divisione arriverà quindi con il Deportivo Alavés; nonostante la sua giovane età, Marín garantisce solidità difensiva e sicurezza al centro della retroguardia. Il giocatore si è unito al ritiro degli Albiazul a Benidorm, dove incontrerà i suoi nuovi compagni di squadra e comincerà a lavorare agli ordini di Luis García Plaza.