Fonseca: "Voglio valutare tutte le possibilità. A Lille o altrove, l'obiettivo è migliorarmi"

Paulo Fonseca è uno degli allenatori più corteggiati e nei prossimi giorni dovrà prendere una decisione sul suo futuro. Arrivato nel 2022 al Lille, il tecnico portoghese ha il contratto in scadenza ma Les Dogues vorrebbero trattenerlo, mentre Marsiglia e soprattutto Milan sono interessati. Per ora, però, il pensiero è solo all'ultima giornata di campionato e all'obiettivo di centrare il terzo posto. "Per il mio futuro vedremo. Avere la possibilità di giocare in Champions League è importante ma penserò anche ad altro quando prenderò la mia decisione", ha ammesso l'ex allenatore della Roma.

"Deciderò dopo l'ultima partita ma devo pensarci attentamente, parlarne con il mio staff, il mio agente e la mia famiglia, per prendere la decisione migliore. Non dirò cosa farò necessariamente dopo la partita. Al Lille abbiamo creato le basi per il futuro ma se la squadra giocherà in Champions l'investimento dovrà essere diverso. Con me o senza di me? Non lo so. Devo essere sincero: per me è importante giocare la Champions League ma ho anche altre cose a cui pensare. Devo valutare anche altre possibilità. Che sia qui o da qualche altra parte, voglio fare un passo avanti nella mia carriera".

LA 34a GIORNATA

Le Havre-Olympique Marsiglia

Lens-Montpellier

Lille-Nizza

Lione-Strasburgo

Lorient-Clermont

Metz-PSG

Monaco-Nantes

Reims-Rennes

Tolosa-Brest

CLASSIFICA

Paris Saint-Germain 73 (campione di Francia)

Monaco 64 (in Champions League)

Lille 58

Brest 58

Nizza 54

Lens 50

Lione 50

Marsiglia 47

Rennes 46

Reims 44

Tolosa 43

Montpellier 40 (1 punto di penalizzazione)

Strasburgo 39

Nantes 33

Le Havre 32

Metz 29

Lorient 26

Clermont 25 (retrocesso in Ligue 2)