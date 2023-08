ufficiale Reims, non solo acquisti. Alexis Flips ceduto a titolo definitivo all'Anderlecht

vedi letture

Alexis Flips è un nuovo calciatore dell'Anderlecht. Il 23enne centrocampista offensivo si trasferisce alla squadra belga dallo Stade Reims, firmando un contratto di cinque stagioni. Alexis indosserà il numero 8 sulla schiena. E non è il solo a lasciare il Reims: via, ma solo in prestito, anche il giovane centrocampista Martin Adeline, 19 anni, che giocherà la prossima stagione all'Annecy, in Ligue 2.