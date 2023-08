ufficiale Un talento del City vola in Spagna. Maximo Perrone in prestito al Las Palmas

vedi letture

Rinforzo importante per il Las Palmas. Il club spagnolo, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver ingaggiato il centrocampista Maximo Perrone: il talento argentino, classe 2003, arriva in prestito dal Manchester City fino al termine della stagione in corso.