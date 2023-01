Colpo in prospettiva per il Manchester City. La formazione allenata da Pep Guaridola ha infatti annunciato di aver ingaggiato dal Velez Sarsfield Maximo Perrone. Il promettente centrocampista si unità ai suoi nuovi compagni di squadra al termine del campionato Sudamericano Under 20.

We’re delighted to have completed the signing of Máximo Perrone from Vélez Sarsfield. The midfielder will join us after the U-20 South American Championship.

Welcome, Máximo! 💙🇦🇷#ManCity

